Слуцкий: равноправие России в G8 в случае возвращения должно быть гарантировано

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Возвращение России в "большую восьмерку" не является самоцелью, если такое предложение поступит, Москве следует отталкиваться от предлагаемой повестки саммита и гарантий равноправия его участников. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в среду в беседе с ТАСС, комментируя заявления президента США Дональда Трампа.

"Мы не отказываемся ни от каких форматов, но возвращение к G8 - не самоцель", - сказал депутат.

"Если действительно поступит приглашение в адрес России принять участие в саммите в 2020 году, то отталкиваться нужно от конкретной повестки обсуждения и от того, насколько будут обеспечены равные права всех сторон. Это не должно сводиться к каким-то ритуальным действиям на фоне агрессивной антироссийской политики санкций стран группы G7", - отметил Слуцкий.

При этом он напомнил, что после ухода РФ из G8 активное развитие получили другие многосторонние формы взаимодействия, такие как БРИКС и G20, "где Москва играет далеко не последнюю роль".

Слуцкий подчеркнул, что "идея Трампа о возрождении G8 еще раз доказывает важную роль России на мировой арене". "Шаги "семерки" по сдерживанию и изоляции нашей страны ни к чему в итоге не приводят. И это признают и президент США, и президент Франции", - констатировал глава комитета.