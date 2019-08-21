На выборах губернатора Петербурга откроют 77 экстерриториальных участков

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Горизбирком Санкт-Петербурга принял решение на выборах губернатора города 8 сентября открыть 77 так называемых экстерриториальных участков, 15 из них будут расположены в Псковской области, 62 - в Ленинградской. Об этом сообщил в среду глава горизбиркома Виктор Миненко, принявший в режиме селекторной связи участие в заседании ЦИК РФ.

"Мы обращаем внимание на Псков и Псковскую область. Решением Санкт-петербургской избирательной комиссии пять участков [на их территории] мы упразднили", - проинформировал он. По словам Миненко, "это связано с тем, что на этих участках активность избирателей крайне низкая, необходимости тратить средства, ресурсы, заниматься этим вопросом нет".

Кроме того, сообщил он, при изучении вопроса образования участков в Ленинградской области "было решено упразднить 10 участков".

"Всего у нас планируется создать 15 участков в Псковской области и 62 участка в Ленинградской области", - резюмировал Миненко.

Ранее было принято решение, что жители Петербурга смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы города на выборах 8 сентября на 72 дополнительных избирательных участках в Ленинградской области и на 20 - в Псковской. Это объяснялось тем, что многие петербуржцы будут во время выборов находиться за городом. Однако ЦИК РФ выступил против открытия экстерриториальных участков в Псковской области из-за опасений возможных нарушений при голосовании.

Выборы в Санкт-Петербурге

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый партией КПРФ, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", а также выдвинутый от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов.

На выборах предполагается задействовать систему так называемых экстерриториальных участков, когда проголосовать на региональных выборах можно на территории сопредельных субъектов, где организуются специальные пункты для голосования. Такие участки часто называют дачными, поскольку их работа рассчитана прежде всего на людей, которые в начале сентября продолжают оставаться на своих дачах, расположенных в соседних с местом их регистрации регионах.

Такая система была опробована в сентябре 2018 года на выборах мэра Москвы. Заявления для голосования на таких участках подаются посредством механизма "мобильный избиратель", который позволяет гражданам, оказавшимся в день выборов не по месту своей регистрации, проголосовать на более удобном для них избирательном участке.