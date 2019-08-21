ЦИК направит в Петербург рабочую группу для проверки создания экстерриториальных участков

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. ЦИК РФ направит в ближайшее время в Санкт-Петербург рабочую группу для проверки целесообразности создания на губернаторских выборах так называемых экстерриториальных избирательных участков в Ленинградской и Псковской областях. Об этом заявила в среду глава Центризбиркома Элла Памифлова.

"В связи с тем, что нам поступили жалобы и было обозначено негативное отношение [к формированию экстерриториальных участков] со стороны трех кандидатов в губернаторы - Владимира Бортко, Михаила Амосова и Надежды Тихоновой - мы в ближайшее время направим в Санкт-Петербург рабочую группу, которую возглавит член ЦИК, чтобы они [члены рабочей группы] внимательно посмотрели и изучили все основания [создания экстерриториальных участков]", - сказала Памфилова, уточнив, что вопрос о руководителе рабочей группы пока не решен.

Она также призвала главу горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко пригласить трех кандидатов в губернаторы и уполномоченного по правам человека в городе Александра Шишлова, чтобы рассмотреть все аспекты создания таких участков. "Если вы уверены в своей позиции, защитите и объясните, что все наши сомнения и негативное отношение [к этим участкам] не имеют под собой основания", - подчеркнула она.

Памфилова напомнила, что ЦИК "с учетом своей аналитики и своего прогноза" продолжает резко негативно относиться к формированию участков в Ленинградской и Псковской областях. При этом она подчеркнула, что решение данного вопроса находится в компетенции городского избиркома.

В свою очередь Миненко отметил, что изначально планировалось создание 72 дополнительных избирательных участков в Ленинградской области и 20 - в Псковской области. Однако затем было принято решение о снижение числа участков в Ленинградской области на 10, а в Псковской - на пять, уточнил он.

Выборы в Санкт-Петербурге

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: врио губернатора Петербурга Александр Беглов, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый партией КПРФ, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", а также выдвинутый от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов.

На выборах предполагается задействовать систему так называемых экстерриториальных участков, когда проголосовать на региональных выборах можно на территории сопредельных субъектов, где организуются специальные пункты для голосования. Такие участки часто называют дачными, поскольку их работа рассчитана прежде всего на дачников, которые в начале сентября продолжают оставаться на своих дачах, расположенных в соседних с местом их регистрации регионах.

Такая система была опробована в сентябре 2018 года на выборах мэра Москвы. Заявления для голосования на таких участках подаются посредством механизма "мобильный избиратель", который позволяет гражданам, оказавшимся в день выборов не по месту своей регистрации, проголосовать на более удобном для них избирательном участке.