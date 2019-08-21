Лавров пообещал, что Россия будет противодействовать давлению на Венесуэлу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду сообщила, что привезла личную благодарность президента Венесуэлы Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину.

"Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Мадуро президенту Владимиру Путину, вам, вашему правительству, вашему народу за ту поддержку, за ту помощь, которую вы оказываете нашей стране. РФ сегодня борется вместе с нами и другими народами за независимость, свободу и суверенитет", - сказала она.

Родригес отметила, что санкции, незаконно введенные США в отношении Венесуэлы, открыли Москве и Каракасу новые возможности для усиления сотрудничества.

Ранее власти США ужесточили санкции против Венесуэлы, внеся в черный список четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики. Вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США считают внесенных в список лиц виновными в нарушении прав человека.