Кудрин призвал разобраться в случаях применения силы на митингах в Москве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин считает необходимым провести открытое разбирательство всех случаев применения силы во время несанкционированных митингов в Москве, которые состоялись 27 июля, 3 и 10 августа. Он также подчеркнул важность соблюдения закона.

"Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле", - убежден глава СП РФ.

Кудрин напомнил, что на случаи применения силы обратил внимание Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. "Я поддерживаю это обращение", - написал он в Twitter.

Президент России Владимир Путин 19 августа заявил, что российские власти сделают все необходимое, чтобы внутриполитическая обстановка в стране развивалась в рамках закона. Глава государства назвал очевидными причины, по которым некоторые кандидаты не были допущены на региональные выборы, в том числе в Московскую городскую думу: это фальсификация подписей в поддержку кандидатов. Путин напомнил, что законный способ разрешения споров такого рода - обращение в суд.