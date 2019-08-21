Путин прибыл в Хельсинки, где проведет переговоры с президентом Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом Хельсинки, где проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё. Из международного аэропорта Вантаа глава российского государства отправится в Президентский дворец, где и начнутся переговоры двух лидеров. Затем состоится совместная пресс-конференция. После этого Путин и Ниинистё на катере отправятся к причалу крепости Свеаборг - там состоится рабочий обед, в ходе которого президенты продолжат переговоры. При этом финская сторона предусматривает там беседу президентов в формате один на один.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, лидеры обсудят ключевые темы двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. Так, по словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, среди тем переговоров - перспективы восстановления конструктивного диалога России и Европейского союза в контексте текущего председательства Финляндии в Совете ЕС. Говоря о двусторонней повестке, Ушаков отметил, что Путин и Ниинистё планируют обсудить взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной и гуманитарной областях, а также сотрудничество двух государств в Арктическом регионе.

Среди других тем предстоящей беседы помощник российского президента назвал вопрос безопасности в районе Балтийского моря, "включая известную инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, в частности, использования транспондеров военной авиацией".

Накануне визита, 20 августа, финский лидер провел пресс-конференцию, где сообщил, что во время встречи с Путиным может быть затронута тема массовых акций протеста в Москве. Помимо этого, Ниинистё намерен "попытаться максимально прояснить, что Россия думает о тенденциях в мире и в геополитике". В частности, финского лидера интересует мнение Москвы по ситуации на Украине, в том числе в связи его планами в обозримой перспективе встретиться с новым лидером этой страны Владимиром Зеленским.

Говоря о вопросах двусторонней повестки, президент Финляндии не исключил, что обсудит с Путиным возможность введения электронных виз для посещения отдельных регионов РФ финскими гражданами.