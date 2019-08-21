Захарова назвала фейком информацию о взимании платы с россиянина Мефедова в генконсульстве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сообщения СМИ о требовании платы генконсульством России в Одессе за оформление документов россиянину Евгению Мефедову, освобожденному на Украине под залог по делу о сепаратизме, являются ложью, дипломаты оказывают ему всю необходимую помощь. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Распространяется фейк о том, что российский гражданин Евгений Мефедов, которого выпустили под залог из украинской тюрьмы, где он провел пять лет, придя в российское генеральное консульство в Одессе, столкнулся с формальным отношением и с него потребовали установленную плату за оформление документов, не приняв в расчет все гуманитарные обстоятельства его случая. Повторю, это фейк, деза, ложь. Не поддавайтесь на провокации", - написала она на своей странице в Facebook.

"Документы Евгению оформили вчера (отправлены запросы в Россию и запущены необходимые процедуры), плата не взималась. Российские представительства на Украине оказывают россиянину консульскую помощь", - добавила дипломат.

По ее словам, 21 августа в генконсульство в Одессе из России поступили необходимые для оформления паспорта Мефедову материалы. "Евгения пригласили прийти завтра для продолжения процедуры оформления документов, в том числе подачи непосредственно заявления для получения паспорта. Еще раз повторю - об оплате речи нет, учитывая гуманитарные обстоятельства", - пояснила она.

16 августа Центральный районный суд города Николаев принял решение о возможности освобождения россиянина Евгения Мефедова под залог. 19 августа необходимая для залога сумма при участии "Оппозиционной платформы" была собрана, и Мефедов был освобожден из-под стражи. Как пояснил адвокат, Мефедов не находится под домашним арестом, не носит электронных браслетов, но "у них есть ряд процессуальных обязательств".

Ранее Мефедов обвинялся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Суд длился несколько лет, и в сентябре 2017 года "за недоказанностью преступления" признал невиновными, и постановил освободить 19 человек, в том числе Мефедова. Однако в тот же день прямо в зале суда оправданные Сергей Долженков и Евгений Мефедов были арестованы по новому обвинению - на этот раз в сепаратизме (ст. 110 УК Украины).