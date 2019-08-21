Путин прибыл в Президентский дворец в Хельсинки, где начинаются его переговоры с Ниинистё

ХЕЛЬСИНКИ, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Президентский дворец в Хельсинки, где начинаются его переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё. Во двор президентского комплекса Путин прибыл на автомобиле Aurus. Глава Финляндии поприветствовал российского лидера рукопожатием. Они сделали совместную фотографию. Затем президенты зашли во дворец, где по пути к комнате переговоров Путин задержался в одном из залов, чтобы оставить памятную запись в книге для почетных гостей.

Затем главы государств поднялись на третий этаж дворца, где и начнется их беседа, большая часть которой состоится в закрытом для прессы режиме. По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция лидеров, после чего Путин и Ниинистё на катере отправятся к причалу крепости Свеаборг, где будет организован рабочий обед, в ходе которого президенты продолжат переговоры. При этом финская сторона предусматривает там беседу президентов в формате один на один.

Здание дворца, где проходит встреча, построено в 1820 году как жилое и коммерческое помещение для одной из влиятельных купеческих семей города. В 1837 году муниципалитет выкупил здание и перестроил его под резиденцию для русских царей и членов императорской фамилии, посещавших столицу Великого княжества Финляндского. Внешний облик, внутренняя планировка и часть мебели тех времен сохранились до наших дней благодаря последующим реставрациям. Архитектура дворца выдержана в стиле классицизма и петербургского ампира, общая площадь всех помещений дворца - около 6 тыс. кв.м.

С 1863 года во дворце проводились заседания сословного сейма (парламента), а в 1907 году здании провел свое первое заседание новый однопалатный парламент страны, избранный на основе всеобщего и равного избирательного права. Здесь же проводились его последующие заседания вплоть до выхода Финляндии из состава России. С 1921 года по настоящее время дворец используется как рабочее и представительское помещение президентов Финляндии. В здании имеются жилые, рабочие и представительские помещения для президента страны, а также кабинеты для сотрудников его администрации.

Повестка переговоров

Как сообщали ранее в Кремле, лидеры планируют обсудить ключевые темы двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. Так, среди тем переговоров - перспективы восстановления конструктивного диалога России и Европейского союза в контексте текущего председательства Финляндии в Совете ЕС. Путин и Ниинистё также намерены поговорить о взаимодействии в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной и гуманитарной областях, а также о сотрудничестве двух государств в Арктическом регионе. Среди других возможных тем предстоящей беседы - вопрос безопасности в районе Балтийского моря, включая инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, в частности, использования транспондеров военной авиацией.

Накануне визита, 20 августа, финский лидер сообщал, что во время встречи с Путиным может быть затронута тема массовых акций протеста в Москве. Помимо этого, Ниинистё намерен "попытаться максимально прояснить, что Россия думает о тенденциях в мире и в геополитике". В частности, финского президента интересует мнение Москвы по ситуации на Украине, в том числе в связи его планами в обозримой перспективе встретиться с новым лидером этой страны Владимиром Зеленским. Президент Финляндии также не исключил, что обсудит с Путиным возможность введения электронных виз для посещения отдельных регионов РФ финскими гражданами.