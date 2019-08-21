Грызлов сообщил, что представители Киева и Донбасса подтвердили приверженность перемирию

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердили приверженность режиму прекращения огня. Об этом по итогам очередного раунда минских переговоров в среду сообщил полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Сегодня ровно месяц со дня вступления в силу соглашения о прекращении огня, начавшего действовать 21 июля. Представители Киева и Донбасса подтвердили приверженность выполнению договоренностей о бессрочном перемирии, достигнутых ранее в формате контактной группы", - сказал он.

На данный момент, по оценке представителей ОБСЕ, режим прекращения огня в основном соблюдается, отметил Грызлов. Вместе с тем, по его словам, за прошедший период зафиксирован ряд нарушений, в том числе обстрелы жилых домов и школ со стороны киевских формирований - и это в преддверии начала учебного года. "Официальный Киев не спешит выполнять свои предвыборные обещания об обеспечении мира и диалога с Донбассом. Украинская сторона делает много заявлений о своей приверженности минским договоренностям, но делает слишком мало практических шагов по их выполнению. Хотя все политические возможности для выполнения своих обязательств у Киева сегодня есть", - подчеркнул полпред РФ.

Контактная группа по урегулированию на востоке Украины готова помочь новой Верховной раде наладить контакты с представителями Донбасса, отметил Грызлов. "В ближайшее время должна начать свои заседания новая Верховная рада. Контактная группа готова помочь депутатскому корпусу наладить взаимодействие с представителями Донецка и Луганска, - сказал он. - Но для этого, в первую очередь, нужна политическая воля самих депутатов Верховной рады".

"Со своей стороны представители Донецка и Луганска готовы к диалогу по вопросу законодательной реализации минских договоренностей", - заверил Грызлов.

29 августа Верховная рада собирается на свое первое заседание после состоявшихся в конце июля на Украине внеочередных парламентских выборов. Победу на них одержала президентская партия "Слуга народа", которая получила большинство и теперь может сформировать однопартийное правительство.

Как выйти из кризиса

Грызлов заявил, что единственный путь к урегулированию кризиса на Украине - это налаживание политического диалога Киева с Донецком и Луганском. "У сегодняшней украинской власти есть возможность изменить ситуацию к лучшему. Но эта возможность может быть реализована только на основе минских договоренностей, только путем прямого политического диалога с Донецком и Луганском. Никакого другого выхода из кризиса не существует, и предыдущая киевская власть это доказала", - сказал он журналистам.

По словам полпреда РФ, украинская сторона делает много заявлений о своей приверженности минским договоренностям, но делает слишком мало практических шагов по их выполнению. "Хотя все политические возможности для выполнения своих обязательств у Киева сегодня есть", - уверен он.

Грызлов напомнил, что в октябре истекает действие закона Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. "Введением в действие закона об особом статусе в полном объеме и приданием особому статусу бессрочного характера на основе "формулы Штайнмайера", и закреплением особого статуса в конституции обновленная киевская власть может продемонстрировать свое стремление к урегулированию внутриукраинского конфликта", - подчеркнул полпред РФ.

Об обмене пленными

Грызлов также заявил, что Россия намерена в качестве посредника содействовать переговорам между Киевом и Донбассом по скорому обмену пленных по формуле "всех установленных на всех установленных".

"На гуманитарном направлении российская делегация как посредник будет содействовать переговорам, чтобы обмен удерживаемых лиц, участников конфликта в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" состоялся как можно скорее", - сказал Грызлов.

На встрече контактной группы 17 июля было согласовано решение обменять 208 удерживаемых представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских силовиков. Из них 50 человек удерживаются в ДНР и 19 - в ЛНР. Предполагалось, что на "процессуальную очистку" (снятие всех обвинений) удерживаемых лиц уйдет от четырех до шести недель.

9 августа в ДНР заявили о "полной готовности" к обмену. "На данный момент у нас есть подтвержденный факт удержания на украинской стороне 102 наших граждан, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены", - сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова. ДНР в свою очередь подтвердила готовность передать Киеву 50 удерживаемых лиц.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен в 2018 году, но с тех пор обмены не проводились.

Дата отвода войск в районе Петровского

На очередном заседании контактной группы не удалось согласовать дату начала разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Петровское.

"Процесс разведения сил и средств успешно прошел на участке Станицы Луганской, сейчас там идет разминирование, согласованы решения по восстановлению моста в районе пунктов пропуска, - сказал он. - Сегодня обсуждалось разведение сил и средств в районе Петровского, однако окончательная дата начала этого процесса пока не определена".

"Призывы оживить диалог в нормандском формате, которые звучат из Киева, плохо согласуются с практической реализацией предыдущих решений нормандского формата. Дальнейшее разведение сил и средств сможет серьезно улучшить ситуацию, сделать ее менее опасной для жизни людей", - заключил он.