Путин заявил, что Россия удовлетворена уровнем отношений с Финляндией

ХЕЛЬСИНКИ, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва удовлетворена уровнем отношений с Хельсинки. Об этом глава российского государства сказал в среду на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Отношения с Финляндией у нас традиционно развиваются весьма поступательно, причем по всем направлениям <...> Контакты идут по всем линиям - по линии парламентов, правительств, по линии общественных организаций и, конечно, традиционно уделяем значительное внимание гуманитарным связям", - сказал президент РФ.

Он также поблагодарил своего финского коллегу за приглашение и выразил надежду, что в ходе переговоров в среду "удастся поговорить и по двусторонней повестке дня, и по международной проблематике". "По всем вопросам, которые представляют для нас взаимный интерес", - добавил глава государства.