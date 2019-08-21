Лавров: Россия и Германия могут сыграть важную роль в разрешении международных конфликтов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Москва и Берлин вместе с другими ведущими игроками на международной арене играют важную роль в решении ряда конфликтов. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Как всегда у нас очень насыщенная международная повестка дня: много проблем, вопросов, инициатив, в решении которых Россия и Германия вместе с другими ведущими державами могут сыграть важную позитивную роль", - сказал он.

Такой позиции придерживается и германский министр. По его словам, на двух странах "лежит большая ответственность в урегулировании международных конфликтов и кризисов, которых, к сожалению, не становится меньше". "За последние годы и месяцы не удалось найти решения ни одного из конфликтов, - с сожалением отметил Маас. - Уверен, что Россия и Германия играют в этих усилиях важную роль, и сегодня мы сможем поговорить об этом. Это будет важная тема для обсуждения в ходе наших переговоров".

Кроме того, Маас высказался в поддержку реализации различных проектов, позволяющих поддерживать диалог между странами. В частности, глава МИД ФРГ напомнил о состоявшемся в июле в Бонне российско-германском форуме общественности "Петербургский диалог". "Это было очень успешное мероприятие, которое показало, что между нашими гражданскими обществами существуют крайне тесные связи и наша задача заключается в том, чтобы эти связи поддерживать и укреплять далее", - подчеркнул он.