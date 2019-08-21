Лавров и вице-президент Венесуэлы подтвердили готовность развивать ВТС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на переговорах в среду подтвердили готовность продолжать работу по проектам в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были углубленно обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, намечены практические шаги по наращиванию российско-венесуэльского стратегического партнерства, - информировали в министерстве. - Подтверждена готовность к продолжению совместной работы по проектам в области экономики, науки, высоких технологий и культуры, военно-технического сотрудничества".