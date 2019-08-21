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Путин заявил, что обсудил с Ниинистё вопросы стратегической стабильности в мире

Президент России поблагодарил власти Финляндии за организацию этой встречи, а также за создание теплой рабочей атмосферы

ХЕЛЬСИНКИ, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на переговорах со своим финским коллегой Саули Ниинистё обсудил тему обеспечения стратегической стабильности в мире.

"Затронули и тематику обеспечения безопасности в регионе Балтийского моря, - рассказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров. - Я думаю, что у нас еще будет время поговорить о стратегической стабильности и безопасности в мире в целом".

Путин также сообщил, что в ходе встречи с Ниинистё уже затронул вопрос урегулирования на Юго-Востоке Украины и рассчитывает продолжить обсуждение этой темы за ужином.

В завершение российский лидер поблагодарил власти Финляндии за организацию этой встречи, а также за создание теплой рабочей атмосферы.

В новость были внесены изменения (18:53 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Ниинистё, СаулиПутин, Владимир ВладимировичФинляндияРоссия
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