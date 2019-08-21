Путин заявил, что РФ будет работать над ракетными системами средней и меньшей дальности

ТАСС, 21 августа. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет работать над ракетными системами средней и меньшей дальности, но не будет размещать их прежде, чем это сделают США. Глава государства заверил, что безопасность России в свете разработки новой ракеты в США будет надежно обеспечена.

По его словам, Россия должна будет зеркально реагировать на новые угрозы, связанные с разработкой США ракеты, запрещенной ДРСМД.

Глава государства полагает, что работа США над ракетой, запрещенной ДРСМД, началась задолго до выхода Вашингтона из договора.

Он также заявил, что РФ разочарована испытанием в США ракеты, которая прежде была запрещена ДРСМД, это обостряет ситуацию в мире.

Путин считает, что США могут запускать новые ракеты Tomahawk из Румынии и Польши, достаточно только поменять программное обеспечение.