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Лавров: РФ предлагает обсуждать тему стратегической стабильности с участием стран Европы

По словам главы российского МИД, Москва видит риск развала архитектуры стратегической стабильности, чреватый новым витком гонки вооружений

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Москвы считает целесообразным обсуждение вопросов стратегической стабильности не только с США, а и с европейскими странами, чтобы избежать новой гонки вооружений. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Мы видим риск развала архитектуры стратегической стабильности, чреватый новым витком гонки вооружений. Мы заинтересованы, чтобы вопрос стратегической стабильности обсуждался с участием европейских стран", - сказал он.

Что обсуждали Лавров и Маас на переговорах 

Лавров и Маас обсудили на переговорах, в частности, ситуацию, сложившуюся в Идлибе. "Говорили о ситуации, которая сложилась в Идлибе, обусловленной стремлением террористической структуры, которая раньше называлась "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), а теперь - "Хейат Тахрир аш-Шам", подмять под себя все население этого многострадального района. Говорили и том, как необходимо искоренять террористическую угрозу", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с германским коллегой.

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках нормандского формата (Украина, Россия, Германия, Франция) по урегулированию украинского кризиса. 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАСирияГерманияРоссияКризис в СирииКризис на УкраинеМаас, Хайко
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