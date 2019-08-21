Лавров обсудил с Маасом тему освещения СМИ ФРГ акций в Москве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с коллегой из ФРГ Хайко Маасом тему освещения германским изданием Deutsche Welle недавних митингов в Москве.

"Мы, естественно, вышли на тему освещения Deutsche Welle тех протестов, которые проходили в Москве за последние несколько недель, - сказал глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос на совместной пресс-конференции в среду по итогам переговоров. - Не буду пересказывать содержание тех претензий, которые у нас возникли в этой связи. Но у нас есть информация, которую наше министерство через официального представителя предоставило общественности, и думаю, что объективный аналитик сам для себя сделает вывод: образец это журналистики или немножко не дотягивает до идеала".