В Кремле не исключили, что Путин и Эрдоган в ближайшие дни проведут телефонный разговор

ХЕЛЬСИНКИ, 21 августа. /ТАСС/. Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - могут провести телефонный разговор в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Эрдоган намерен обсудить по телефону с Путиным ситуацию в Идлибе.

"Не исключено", - ответил представитель Кремля на вопрос, возможен ли такой контакт между лидерами РФ и Турции в предстоящие дни. На уточняющий вопрос, состоится ли такой разговор в среду, Песков сказал: "Сегодня нет".

В среду президент РФ находится с визитом в Финляндии.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в среду, что в ближайшие дни турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Идлибе, сообщил телеканал TRT. Калын заявил, что турецкая сторона уже довела до сведения России свою позицию по событиям в Идлибе.

В понедельник турецкая военная колонна не смогла проехать от границы к наблюдательному посту турецких войск в сирийском городе Морик из-за боевых действий в сирийском районе Хан-Шейхун. Согласно заявлению Минобороны Турции, колонна подверглась нападению с воздуха сирийских ВВС. Данных о каких-либо потерях с турецкой стороны не поступало, однако, как сообщили в Анкаре, погибли трое и пострадали 12 гражданских лиц.