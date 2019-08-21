Лавров: в вопросе обмена удерживаемыми лицами с Украиной нужен результат, а не сенсация

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Продвижение в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной требует работы на результат, а не погоня за сенсацией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"Президент [Украины Владимир] Зеленский дважды звонил президенту [России Владимиру] Путину, они обсуждали общее положение дел, прежде всего, в урегулировании в Донбассе, а также отдельные аспекты двусторонних отношений, в том числе и ситуацию с лицами, которые удерживаются по обе стороны российско-украинской границы. Для того, чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические и организационные аспекты, - прокомментировал он информацию о том, что взаимное освобождение удерживаемых лиц может состояться в ближайшее время. - Нужно не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсацией, чтобы успеть первым о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат".

Лавров коснулся и ситуации с арестом на Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. "Он не прорывался через Керченский пролив наперекор всем нормам и правилам, он никого не трогал, он никому ничего не запрещал, он просто писал репортажи. И за то, что он писал репортажи из Киева, его обвинили в государственной измене", - подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в результате телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского удалось добиться прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами, в том числе моряками, задержанными во время инцидента в Керченском проливе. По информации издания, ссылавшегося на источник, обмен может состояться до конца августа.