Итоговая явка на третьем тесте системы электронного голосования в Москве составила 53,1%

"В 20:00 тест завершился, явка на тестовое электронное голосование составила 53,1%. В первом округе - 55,1%, в десятом округе - 49,2%, округе № 30 - 54,7%", - сказал Костырко.

Тестирование системы онлайн-голосования для последующих выборов депутатов Мосгордумы 21 августа проходило в столице в третий раз. Впервые был доступен полноценный интерфейс наблюдателей, который будет использоваться при электронном голосовании 8 сентября в Москве.

Принять участие в тестировании в среду смогли москвичи, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Всего в трех округах подал заявку 3401 избиратель. В округе №1 принято 1709 заявок, в 10-м округе принято 1114 заявки, в 30-м округе - 578 заявок.

По словам Костырко, тестирование системы необходимо для выявления ее возможных недостатков. Кроме того, оно помогает убедиться в удобстве интерфейса. Также в ходе открытого третьего теста были успешно отработаны условия "аварийного" отключения системы электронного голосования в 15:00. Отключение произошло на одном из электронных участков, принимающих участие в тестировании.

Кроме того, ранее глава Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму седьмого созыва Алексей Венедиктов заявил, что 2 млн рублей могут получить хакеры, которые взломают систему электронного голосования в ходе ее тестирования перед выборами в Мосгордуму седьмого созыва. Взлома, по словам Костырко, не произошло.