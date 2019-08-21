Награду за взлом системы онлайн-выборов в Москве отдадут улучшившим ее IT-специалистам

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Третье тестирование системы электронного голосования в Москве прошло без взлома, обещанное хакерам вознаграждение будет поделено между IT-специалистами, указавшими слабости в системе онлайн-выборов. Об этом сообщил в среду ТАСС глава Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму седьмого созыва Алексей Венедиктов.

Ка сообщил он ранее, 2 млн рублей могут получить хакеры, которые взломают систему электронного голосования в ходе ее тестирования перед выборами в Мосгордуму седьмого созыва.

"Три тестирования системы онлайн-голосования состоялось. Было много атак, но не было взлома. При этом было выявлено много слабых мест у системы электронного голосования. Обещанные хакерам 2 млн рублей не останутся у нас с друзьями в кармане, мы их отдадим: 1 млн - французу Пьеррику Годри, указавшему на длину ключа, оставшийся 1 млн рублей поделим между теми, кого предложит рабочая группа. Это премии за указания слабостей в системе и бонусы за конструктивные предложения по совершенствованию системы онлайн-выборов", - сказал Венедиктов.

Он добавил, что французский криптограф Годри был приглашен в Москву на конференцию Центризбиркома, которая состоится в начале сентября.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.