Совет Европы, "Северный поток" и Украина. Что обсуждали на встрече Путин и Ниинистё

Лидеры России и Финляндии отметили развитие сотрудничества двух стран в ряде сфер, в том числе в экономической и культурной, а также в области экологии

ХЕЛЬСИНКИ, 21 августа. /ТАСС/. Отношения России и Финляндии развиваются успешно. Это констатировали президенты двух стран Владимир Путин и Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции, состоявшейся в ходе рабочего визита главы российского государства в Хельсинки. Стороны отметили развитие сотрудничества в ряде сфер, в том числе в экономической и культурной, а также в области экологии. Российский президент сообщил о завершении работ по прокладке трубопровода "Северный поток - 2" на финском участке и выразил уверенность в том, что весь проект будет реализован, несмотря на сопротивление со стороны США. О позитивном настрое в отношениях двух стран свидетельствует и тот факт, что, открывая переговоры, президент Финляндии поприветствовал своего российского коллегу на русском языке. "Я рад новой встрече", - сказал Ниинистё. Проблем нет На пресс-конференции президент Финляндии подчеркнул, что "в отношениях Финляндии и РФ сейчас нет проблем". "Многое пошло по пути улучшения. Например, это касается торговли и туризма", - добавил Ниинистё. При этом российский лидер отметил, что товарооборот двух стран растет, а встречные капиталовложения превысили $7 млрд.

Москва и Хельсинки, продолжил Путин, тесно сотрудничают в области охраны окружающей среды. "В сентябре представители порядка 30 регионов России приедут в Финляндию для обмена опытом в природоохранной сфере. Договорились и дальше расширять взаимодействие по экологической тематике, в том числе в рамках Арктического совета", - сказал он. Российский лидер отметил также расширение гуманитарных контактов РФ и Финляндии. Так, в сентябре в Туле состоится XX российско-финляндский культурный форум, в июне 2020 года планируется организовать Дни Карелии в Финляндии, а в Твери пройдет VI Конгресс породненных городов, сообщил он. Говоря о сотрудничестве двух стран в сфере науки и образования, Путин напомнил, что российские и финские ученые будут вместе работать над инновационными исследованиями в области добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов. Оба президента выразили удовлетворение развитием туризма. Глава российского государства считает, что дальнейшему увеличению потока финских туристов, а также гостей из других стран Европы в Санкт-Петербург и Ленинградскую область будет способствовать введение с октября этого года электронных виз, которые будут выдаваться "бесплатно и без посещения консульства". Проект будет реализован Отвечая на вопрос о том, будет ли завершен проект "Северный поток - 2", Путин подчеркнул, что "объективная сторона дела заключается в том, что Европа заинтересована в получении российского газа".

"Думаю, что проект будет реализован", - сказал он. При этом президент РФ отметил, что теоретически можно "представить ситуацию, когда США убедят Европу заменить российский газ американским". "Если теперь они убедят их в том, что европейцы должны покупать у них газ по повышенным ценам, то это выбор европейцев. Следующий шаг - это субсидирование из государственных бюджетов неконкурентоспособного продукта на европейском рынке. Теоретически это себе можем представить", - сказал Путин. Он назвал такие требования "избыточными". События не уникальны Финских журналистов в связи с недавними протестами в Москве интересовал вопрос соблюдения в России прав человека. "События, о которых вы сказали, протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы, в частности. Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах. И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, и имеют достаточно тяжелые последствия для участников этих манифестаций", - сказал российский президент. Он напомнил также, что "там речь идет и о значительном количестве погибших людей, о тысячах раненых манифестантов, в том числе тяжело раненых, и о тысячах пострадавших сотрудников правоохранительных органов". "Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан", - сказал президент РФ. Он подробно разъяснил финской журналистке, почему избирательная комиссия отказала некоторым претендентам в регистрации, в том числе рассказал о фальсификации подписей. "Избирательные комиссии обнаружили, что в этих списках есть так называемые мертвые души - люди, которые давно умерли, но их подписи стоят в этих листах. Это не ошибка, это фальсификация", - указал Путин. Президент напомнил о существующем законном способе защиты прав таких кандидатов - возможности обращения в суд. "Как минимум одно такое обращение закончилось позитивным решением в пользу истца - человек был восстановлен в праве избираться в парламент Москвы", - добавил он. Россия вернулась Президенты России и Финляндии поделились с представителями СМИ мнением о возвращении России к работе в Совете Европы.

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"С июня РФ принимает полноценное участие в работе Совета Европы. Финляндия также способствовала решению проблемы. Крайне важно, что РФ остается в европейской системе прав человека", - сказал президент Финляндии. При этом его российский коллега подчеркнул, что в Москве ценят содействие финских партнеров "положительному решению вопроса о возвращении прав российской парламентской делегации в полном объеме и без изъятий". Кроме того, Путин выразил надежду, что новое руководство Евросоюза проявит позитивный настрой на партнерство с Россией. "Заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом", - сказал Путин. Испытание в США ракеты, которая была запрещена ДРСМД В ходе пресс-конференции был также затронут вопрос об испытании в США ракеты, которая прежде была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности", - сказал Путин.

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