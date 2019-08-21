Эксперты считают, что главной интригой на выборах в Мосгордуму будет явка

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) считают, что на данный момент основной интригой на выборах депутатов Мосгордумы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, остается явка.

"Единственной интригой московской кампании на сегодняшний день остается явка. Ряд экспертов высказывают гипотезу о том, что рост информированности и уплотнения событийного потока может привести к повышению явки на выборах в Мосгордуму", - говорится в докладе ФоРГО, поступившем в распоряжение ТАСС в среду.

При этом эксперты отмечают, что "на данный момент достаточно сложно предметно говорить о том, насколько существенным будет повышение явки". "В любом случае, если это [повышение явки] случится, главными его бенефициарами станут партии, которые на сегодняшний день имеют зарегистрированных кандидатов с достаточным электоральным потенциалом. В данном случае - КПРФ и "Яблоко", - говорится в докладе.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.