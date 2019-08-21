Эксперты: все кампании по выборам глав регионов идут по референдумным сценариям

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) считают, что во всех 16 регионах, где в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы глав субъектов, избирательные кампании проходят по референдумным сценариям.

"Учитывая электоральную историю регионов, рейтинги и кандидатские конструкции, сформированные по итогам выдвижения и регистрации, можно уверенно утверждать, что во всех регионах выборы глав проходят по референдумным сценариям", - говорится в докладе ФоРГО, поступившем в распоряжение ТАСС.

Эксперты фонда полагают, что перед выборами особенно крепкими представляются позиции врио главы Башкортостана Радия Хабирова, врио главы Забайкалья Александра Осипова, врио губернатора Курской области Романа Старовойта и врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

"Риски того, что сценарии сменятся на конкурентные и возникнут реальные угрозы вторых туров, отмечаются в трех регионах - Алтай, Астраханская и Вологодская области. Есть мнение, что этот список нужно дополнить Волгоградской областью", - говорится в докладе.

Кандидаты от парламентской оппозиции

В докладе также отмечается, что парламентская оппозиция выдвинула кандидатов почти на все выборы глав регионов РФ.

"Оппозиционные парламентские партии - традиционные участники губернаторских выборов - в этом году столь же активны, как в прошлые годы. КПРФ выдвинула своих кандидатов повсеместно. ЛДПР по совокупности причин воздержалась от участия в забайкальской и оренбургской кампаниях. "Справедливая Россия" "пропускает ходы" в Забайкальском крае, Астраханской и Челябинской областях", - говорится в докладе.

Как добавляют авторы доклада, от КПРФ выдвигались известные партийные функционеры, депутаты Госдумы и региональных парламентов, большинство из них благополучно преодолели муниципальный фильтр. Не справились с этой задачей, согласно докладу, первый секретарь Забайкальского крайкома Юрий Гайдук, его вологодский коллега Александр Морозов, а также бизнесмен, депутат Народного хурала Калмыкии Намсыр Манджиев. При этом отмечается, что Манджиев не состоит в КПРФ и избирался в республиканский парламент от "Справедливой России".

"ЛДПР по совокупности причин воздержалась от участия в забайкальской и оренбургской кампаниях. В Липецкой области не смог пройти фильтр Александр Шерин, выходец из Рязанской области, которую он представляет в Госдуме. Координатор петербургского регионального отделения ЛДПР Олег Капитанов, уже будучи выдвинут партией, согласился принять от врио Александра Беглова должность председателя городского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики", - отмечается в докладе.

Справороссы пропускают выборы в Забайкальском крае, Астраханской и Челябинской областях. Авторы доклада отмечают, что особый резонанс вызвало невыдвижение председателя Совета астраханского регионального отделения партии Олега Шеина, который избирается в Госдуму с 1999 года, дважды занимал второе место на мэрских выборах в Астрахани, а в 2014 году вновь был вторым на выборах губернатора. В конце июля Шеин сообщил ТАСС, что не сдал документы для регистрации, так как не смог собрать необходимое количество подписей депутатов и глав муниципалитетов.

В докладе отмечается, что "малые партии" в этом году "не выдвинули никого сколько-нибудь заметного" ни в одном из регионов.

О выборах

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разных уровней, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).