Эксперты: единороссы после выборов могут усилить фракции в парламентах ряда регионов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" по итогам выборов, которые пройдут 8 сентября, имеет возможность укрепить свои позиции в законодательных собраниях ряда субъектов РФ, в том числе в Крыму, Татарстане и Тыве. Об этом говорится в докладе "Выборы высших должностных лиц и депутатов региональных парламентов в 2019 году" Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), который имеется в распоряжении ТАСС.

"Единая Россия" определенно удержит и, возможно, даже укрепит свое представительство в парламентах Кабардино-Балкарии, Крыма, Татарстана, Тывы, а также Волгоградской области. В перечисленных регионах отделения КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" достаточно слабые", - говорится в документе.

По мнению экспертов, единороссы могут получить большинство в законодательном собрании Севастополя.

"Севастополь до недавнего времени раздирал конфликт между губернатором Дмитрием Овсянниковым и экс-председателем законодательного собрания Алексеем Чалым. <...> Овсянников практически открыто враждовал с руководством "Единой России" и сотрудничал с КПРФ и ЛДПР. Кремль обнулил этот конфликт, в июле отправив Овсянникова в отставку, в обновленной реальности, если угодно, Севастополь возвращается к нормальности, и большинство теперь точно получит "Единая Россия", - отмечается в докладе.

В то же время эксперты ФоРГО отметили, что ухудшение позиций единороссов вероятно там, "где они из-за стечения негативных обстоятельств, условно говоря, оказались в оппозиции". Авторы доклада уточнили, что речь идет, в частности, о Хабаровском крае, который возглавляет представитель ЛДПР Сергей Фургал.

"У Фургала еще не завершился "медовый месяц" с электоратом, и тот пока прощает губернатору все промахи, всю неэффективность, рейтинг ЛДПР в крае существенно превышает рейтинг "Единой России". Победа по общекраевому округу "жириновцам" обеспечена", - уверены авторы доклада.

Вместе с тем по партийным спискам распределяется 12 депутатских мест, а еще 24 кресла в заксобрании замещаются по одномандатным округам. Эксперты ФоРГО считают, что и представители ЛДПР, и единороссы выставили на выборы "сильных одномандатников".

По мнению авторов доклада, коммунисты могут ожидать хороший результат по итогам выборов в Марий Эл, Тульской области и Карачаево-Черкесии. Представители ЛДПР могут рассчитывать на достойные итоги выборов в Брянской области.

О выборах

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разных уровней, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).