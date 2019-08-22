Захарова прокомментировала слова Зеленского о возможности возвращения России в G8

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия ждет от президента Украины Владимира Зеленского сигналов не в социальных сетях, а в реальности. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности", - написала Захарова на своей странице в Facebook, комментируя слова главы украинского государства о том, что Россия сможет вернуться в G8 и вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта на Донбассе. При этом Зеленский заявил, что Россия должна подать "настоящие серьезные сигналы к миру".

Она добавила, что если под "высокой дипломатией" советники украинского президента понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшим является Совет Безопасности ООН, "где Россия участвует и в формировании повестки, и в реализации мировой политики". Захарова также отметила, что "минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности", в связи с чем "Украина обязана их выполнить".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. По данным источника телекомпании CNN в администрации американского лидера, Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон провели во вторник вечером телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении, что участие РФ в саммите G7 в 2020 году имело бы смысл. Телекомпания отмечает, что Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите Группы семи, который пройдет в городе Биаррице на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

Позиция России

В среду, 21 августа, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова рассмотреть любые обращения от G7 по вопросу восстановления "Большой восьмерки", если они поступят.

Лавров напомнил, что ранее на этой неделе президент Владимир Путин, общаясь с прессой до начала переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Брегансоне, сказал, что "восьмерки" не существует. "Есть G7, они принимают в своем кругу какие-то решения. Если любое из решений, которое там принято, будет предполагать обращение к России, ну, конечно, мы рассмотрим и ответим", - сказал Лавров в ответ на вопрос о возможности восстановления G8.