Систему онлайн-выборов в Москве протестируют в четвертый раз 28 августа

"Третий тест системы голосования завершился без сбоев и взломов. Тем не менее, не было выполнено одно ранее заявленное обязательство: чтобы каждый человек мог иметь доступ к своему голосованию и проверить результат. Поэтому мы решили провести еще одну, четвертую проверку 28 августа", - сказал Костырко.

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Систему электронного голосования в Москве протестируют в четвертый раз, так как еще не была публично продемонстрирована возможность избирателей самостоятельно проверить учет их голосов. Об этом сообщил в четверг ТАСС замруководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

Он уточнил, что в очередном тестировании системы приглашают принять участие жителей Москвы, зарегистрированных в трех избирательных округах: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Участникам будет предложено ответить на вопрос о том, во что городу следует вкладывать средства: в пешеходные зоны или в автомагистрали.

Участие в тестировании принимают жители Москвы старше 18 лет, у которых есть личный кабинет на портале mos.ru. В нем должны быть указаны паспортные данные, адрес, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве в одном из трех избирательных округов. Учетную запись следует подтвердить, это можно сделать в любом центре "Мои документы". При себе нужно иметь паспорт и данные СНИЛС.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1, № 10 и № 30. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.