Лавров 26 августа проведет переговоры с главой МИД Анголы

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 22 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 26 августа переговоры с главой МИД Анголы Мануэлом Домингушем Аугушту, который посетит российскую столицу с рабочим визитом. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"26 августа глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Республики Ангола, который будет находиться в Москве с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние перспективы дальнейшего развития двусторонних связей и, конечно, внимание будет уделено практическим вопросам продвижения взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - сказала она.

Дипломат добавила, что на переговорах "предстоит углубленный обмен мнениями по ключевым проблемам международной, региональной повестки дня с акцентом на задачи урегулирования кризисных ситуаций в горячих точках Африканского континента".