Захарова назвала ситуацию со свободой СМИ на Украине критической

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 22 августа. /ТАСС/. Ситуация с безопасностью журналистов и свободой слова на Украине остается критической, несмотря на заявления властей. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"Ситуация со свободой СМИ, безопасностью журналистов в этой стране продолжает оставаться просто критической. Молчание на этот счет международного сообщества придает официальному Киеву уверенности в безнаказанности своей политики репрессий в отношении сотрудников СМИ, тотальной зачистки информационного пространства", - сказала она.

Как отметила дипломат, заявления новых украинских властей носили "демократический характер, с уважением к принципам и свободам, которые разделяет международное сообщество и непосредственно страны Европейского континента". "Но, к сожалению, на деле, "на земле", как говорят эксперты, ничего не меняется в лучшую сторону. По крайней мере, эта динамика точно не заметна", - отметила Захарова.

По ее словам, Киев борется со свободой СМИ не только на Украине, но и пытается распространять "свою пропаганду" в том числе на Россию "при понимании западных кураторов, непосредственном содействии внешних игроков".