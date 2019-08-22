Захарова: МИД держит на особом контроле ситуацию вокруг похищенных в Камеруне россиян

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 22 августа. /ТАСС/. МИД России контролирует ситуацию с похищенными у берегов Камеруна российскими моряками с грузового судна "Мармалайта". Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"Мы продолжаем держать на особом контроле ситуацию с вооруженным нападением на данное судно. Предположительно, нападение совершили нигерийские пираты", - сказала она.

"Посольство России в Яунде находится в постоянном контакте с камерунскими компетентными органами и межрегиональным координационным центром по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе, а также судовладельческой компанией, сформировавшей специальную рабочую группу, задачей которой является скорейшее освобождение российских граждан", - добавила дипломат.

15 августа в районе порта Дуала неизвестные, предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России. Во вторник, 20 августа, в посольстве РФ в Яунде сообщили, что россияне могли быть доставлены на территорию Нигерии. По информации посольства, состояние здоровья российских граждан удовлетворительное, дипломаты договорились, что им доставят медикаменты против малярии.

Поиском российских моряков занимается ВМФ Камеруна и Координационный центр по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе. Сформирована группа экстренного реагирования, которая ведет переговоры о выкупе моряков.