Захарова уточнила, что РФ и КНР запросили в СБ ООН брифинг по ракетным разработкам США

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 22 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг уточнила, что Москва при поддержке Пекина запросила в Совете Безопасности ООН проведение брифинга по вопросу разработки Соединенными Штатами ракет средней дальности.

"Появилась информация о том, что сегодня, 22 августа по инициативе России и Китая созывается заседание СБ ООН в связи с планами США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования, - сказала дипломат в четверг на брифинге. - Хотела бы уточнить, что Россия при поддержке Китая запросила проведения в СБ ООН брифинга по упомянутому вопросу. Это публичное мероприятие, право на его запрос имеет любой член Совета Безопасности".

Как сообщила Захарова, брифинг пройдет в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск). "Основание для его запроса было, а именно - озвученные в США намерения относительно размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - указала она. - Понятно, что это только первый шаг, далее подобные американские вооружения могут появиться и в других регионах мира, включая Европу".

В этой связи официальный представитель МИД подчеркнула, что действия Вашингтона создают угрозу для международной безопасности. "Поэтому мы сочли важным привлечь внимание международного сообщества к данному вопросу, - отметила Захарова. - Запросили, чтобы на брифинге с докладом выступил высокий представитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Ожидаем откровенного обмена мнениями с коллегами".

В Пентагоне в понедельник сообщили, что США 18 августа впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим соглашением характеристиками: дальность полета составила более 500 км.