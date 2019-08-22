Главы МИД России и Индии обсудят в Москве индо-пакистанский конфликт

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 22 августа. /ТАСС/. Обострение отношений между Нью-Дели и Исламабадом в споре вокруг штата Джамму и Кашмир будет обсуждаться на предстоящих 27 августа в Москве переговоров министров иностранных дел России и Индии. Об этом сообщила в четверг на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"На переговорах будет обсуждаться очень широкая повестка, - отметила она. - Думаю, что региональные дела, безусловно, также будут рассмотрены, а с учетом того, что этому [индо-пакистанскому конфликту] было посвящено соответствующее заседание на совбезовской площадке, имею в виду ООН, то нет никаких сомнений в том, что стороны обменяются мнениями по данному вопросу".

По ее мнению, эта тема будет поднята и на совместной пресс-конференции министров по итогам переговоров.

Вместе с тем официальный представитель дипведомства воздержалась от того, чтобы заранее предоставить какую-либо информацию по деталям предстоящих переговоров. "Такие материалы мы обычно даем непосредственно перед их проведением, как правило, за день-два, когда повестка будет согласована", - пояснила дипломат.

В новость была внесена правка (14:50 мск) – передается с уточнением названия города, правильно - Нью-Дели.