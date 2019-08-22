Захарова: Киеву необходимо набраться воли и смелости, чтобы выполнить минские соглашения

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 22 августа. /ТАСС/. Киевские власти должны наконец набраться воли, терпения и смелости и выполнить минские договоренности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"Мы все прекрасно понимаем, что сейчас необходимо сделать. Необходимо Киеву набраться воли, терпения, сил, настойчивости, я думаю, смелости, что, наверное, главное, и сделать то, что от Киева на протяжении нескольких лет ожидает все мировое сообщество, а именно выполнить свою часть минских договоренностей", - сказала она.

Отвечая на вопрос о возможности посредничества Израиля в урегулировании конфликта на Украине, дипломат подчеркнула, что для выполнения Киевом минских соглашений содействие со стороны третьих сторон не нужно. "Это просто абсурдно само по себе. Минские договоренности должны выполнять те, кому эти договоренности посвящены", - указала Захарова.