Эксперт: умное голосование и бойкот выборов в Мосгордуму не помогут оппозиции

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что технология так называемого умного голосования, которое предполагает голосование за любого кандидата не от партии власти, и бойкотирование выборов в Мосгордуму 8 сентября не принесут пользу оппозиции.

"Голосовать за любого, кроме партии власти, и каким-то образом пытаться эти выборы дальше бойкотировать и дальше пытаться в нескольких округах требовать отмены, переноса <...> И тот и другой вариант плохие, потому что идея умного голосования показала свою маленькую эффективность в 2011 году", - сказал Костин в ходе круглого стола, посвященного предстоящему единому дню голосования.

По его словам, идея с бойкотированием выборов в Мосгордуму также себя дискредитировала в ходе предыдущих кампаний. "Это было на выборах разного уровня - региональных и президентских. Это может как-то понижать показатели явки, но в этом смысле тогда получится, что протест сам себя съел. Сначала протестными акциями политическую активность подняли, а затем призывом выборы бойкотировать все, что подняли, сами же и опустили", - отметил Костин.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.