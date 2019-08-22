Захарова: участники "семерки" должны между собой согласовать позицию по судьбе G8

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 22 августа. /ТАСС/. Участники Группы семи (G7) должны сначала между собой согласовать позицию по судьбе формата "восьмерки", а не озвучивать противоречивые заявления. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

Как отметила дипломат, вопрос возможного возвращения к формату "восьмерки" активно обсуждается. "Этого формата нет не по воли России, - напомнила она. - И если у стран "семерки" есть необходимость и желание, то его надо оформить. Сегодня мы слышим отдельные заявления, причем они не то что противоречивы, они находятся в разных космосах, а звучат из уст представителей одного форума, что достаточно странно".

"На наш взгляд, если речь идет о судьбе этой диалоговой площадки, то позиция сначала должна быть согласована среди участников ["Большой семерки"], а уже потом соответствующее предложение озвучивается вовне, - подчеркнула Захарова. - По крайней мере, серьезные форумы так себя и ведут".

В Группу семи входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия.