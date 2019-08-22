{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: участники "семерки" должны между собой согласовать позицию по судьбе G8

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что формата "восьмерки" нет не по воли России

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 22 августа. /ТАСС/. Участники Группы семи (G7) должны сначала между собой согласовать позицию по судьбе формата "восьмерки", а не озвучивать противоречивые заявления. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

На эту тему
G7 плюс один. Почему снова звучат предложения вернуть Россию в "Большую восьмерку"?

Как отметила дипломат, вопрос возможного возвращения к формату "восьмерки" активно обсуждается. "Этого формата нет не по воли России, - напомнила она. - И если у стран "семерки" есть необходимость и желание, то его надо оформить. Сегодня мы слышим отдельные заявления, причем они не то что противоречивы, они находятся в разных космосах, а звучат из уст представителей одного форума, что достаточно странно".

"На наш взгляд, если речь идет о судьбе этой диалоговой площадки, то позиция сначала должна быть согласована среди участников ["Большой семерки"], а уже потом соответствующее предложение озвучивается вовне, - подчеркнула Захарова. - По крайней мере, серьезные форумы так себя и ведут".

В Группу семи входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия. 

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
Отставки и назначения
Врио главы Ингушетии освободил от должности министра экономики региона
Тамерлан Вышегуров оставляет пост по собственному желанию
Читать полностью