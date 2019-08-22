Эксперт: высокий рейтинг Беглова не снизится перед выборами губернатора Петербурга

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что высокие рейтинговые показатели врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не должны снизиться перед выборами главы города 8 сентября.

"Рейтинговые показатели [у Беглова], что два месяца назад, что месяц назад, они хорошие. Учитывая активность оппонентов Беглова, сложно предположить, что там произойдет какое-то изменение текущих показателей. У Беглова по любым опросам от 55% до 63% поддержки есть", - сказал Костин в ходе круглого стола, посвященного предстоящему единому дню голосования.

По его словам, чтобы изменить эту ситуацию в Петербурге "должен поменяться сценарий кампании и резко измениться активность оппонентов Беглова". "Если ситуация не изменится, то выборы зафиксируют точно такие же результаты. Там была гипотеза, что кампания в муниципалитетах каким-то образом повлияет на политические предпочтения. Но информированность о протестных акциях влияет на предпочтения очень мало - в пределах погрешности в 4-5%", - отметил Костин.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый партией КПРФ, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", а также выдвинутый от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов.