Врио главы Ингушетии освободил от должности министра экономики региона

МАГАС, 22 августа. /ТАСС/. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял отставку по собственному желанию министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Тамерлана Вышегурова, сообщил ТАСС источник в правительстве республики.

"Махмуд-Али Калиматов принял отставку Вышегурова по собственному желанию и подписал указ об освобождении его от занимаемой должности. И.о. министра назначена его заместитель Ася Кациева", - отметил собеседник ТАСС.

Вышегуров занимал должность министра с июня текущего года. До этого он работал помощником-советником бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который был назначен замминистра обороны РФ.