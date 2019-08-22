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Отставки и назначения

Врио главы Ингушетии освободил от должности министра экономики региона

Тамерлан Вышегуров оставляет пост по собственному желанию

МАГАС, 22 августа. /ТАСС/. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял отставку по собственному желанию министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Тамерлана Вышегурова, сообщил ТАСС  источник в правительстве республики.

"Махмуд-Али Калиматов принял отставку Вышегурова по собственному желанию и подписал указ об освобождении его от занимаемой должности. И.о. министра назначена его заместитель Ася Кациева", - отметил собеседник ТАСС.

Вышегуров занимал должность министра с июня текущего года. До этого он работал помощником-советником бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который был назначен замминистра обороны РФ.

Теги
РоссияОтставки и назначенияИнгушетияКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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