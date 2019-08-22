В КПРФ раскритиковали идею "Коммунистов России" о паритетном снятии кандидатов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин раскритиковал предложение "Коммунистов России" к КПРФ взаимно и на паритетной основе снять кандидатов на выборах в Мосгордуму, чтобы избежать конкуренции между двумя партиями. Также он назвал единственной задачей этой партии - отнять голоса у КПРФ.

"Я с Геннадием Зюгановым этот вопрос еще не обсуждал, но уверен, что все это очень смешно. Не с кем обсуждать, не с кем договариваться: в стране есть одна настоящая партия коммунистическая - КПРФ, которую знают во всем мире. А партия "Коммунисты России" - это такое комическое объединение, задача которого - отнять голоса КПРФ. Поэтому пусть встречаются со своими кукловодами, кто их выставлял на выборы, и с ними договариваются", - сказал Афонин.

По словам политика, в столице "Коммунисты России" существуют лишь на бумаге, а реальность собранных кандидатами этой партии подписей вызывает серьезные сомнения. "Ни одна комиссия, ни один суд, несмотря на наши обращения с требованием допустить до проверки их подписей, не допустили. Мы можем предполагать, что эти кандидаты не собирали, возможно, подписи, эти подписи являются фиктивными. Но мы будем обязательно в следственные органы обращаться с требованием расследовать это", - добавил зампред ЦК партии.

"Это такая дешевая пиар-акция, наши кандидаты намного мощнее, сильнее, вы увидите по итогам выборов, что ни в одном округе Москвы ни один кандидат от "Коммунистов России" даже близко по процентному электоральному соотношению не приблизится к представителю КПРФ", - заключил Афонин.

Партия "Коммунисты России" в четверг предложила КПРФ взаимно и на паритетной основе снять кандидатов на выборах в Мосгордуму. По их мнению, конкуренция двух компартий объективно играет на руку буржуазным кандидатам от партии власти, маскирующимся под самовыдвиженцев, а также буржуазным кандидатам от парламентской псевдооппозиции - ЛДПР и "Справедливой России", снижает шансы кандидатов-коммунистов на избрание в городской парламент. Лидеру партии Максиму Сурайкину поручено провести переговоры по этому вопросу с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.