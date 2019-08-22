{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной

В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной.

Новость дополняется.

Кризис в Сирии
В Кремле приветствуют освобождение Хан-Шейхуна сирийской армией
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что борьба с террористическими группировками заранее предполагалась во всех зонах
Читать полностью