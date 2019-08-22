В Антитеррористическом центре СНГ представили наработки по защите объектов энергетики

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Эксперты Российского государственного университета (национальный исследовательский университет) нефти и газа имени И. М. Губкина представили наработки по защите предприятий энергетики от атак в ходе занятия, организованного Антитеррористическим центром (АТЦ) СНГ в рамках подготовки к совместному антитеррористическому учению спецслужб СНГ "Арарат-Антитеррор - 2019". Как сообщили ТАСС в пресс-бюро АТЦ СНГ, эксперты представили оценку угроз объектам энергетики.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями и опытом антитеррористической защиты объектов энергетики. Антитеррористическим центром СНГ была представлена оценка террористических угроз на современном этапе. Эксперты университета познакомили присутствующих с имеющимися в арсенале ведущих нефтегазовых компаний наработками по организации защиты предприятий от внешних атак, а также провели демонстрацию компьютерного моделирования уязвимостей критически важных объектов и вариантов отражения террористического нападения на учебный объект ТЭК", - сообщили в пресс-бюро.

В инструкторско-методическом занятии приняли участие представители органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сотрудники АТЦ СНГ, руководство и преподаватели РГУ, а также ведущие специалисты в области обеспечения безопасности критически важных объектов российских компаний ("Роснефть", "Газпром", "Транснефть", "Лукойл" и другие). Глава АТЦ СНГ Андрей Новиков подчеркнул, что эффективное сотрудничество с университетом и ведущими специалистами профильных подразделений крупнейших нефтегазовых компаний "позволило значительно шире взглянуть на вопросы совместной скоординированной работы по обеспечению антитеррористической безопасности объектов ТЭК на пространстве СНГ". По его словам, нарушение или прекращение функционирования критически важных объектов топливно-энергетической инфраструктуры ТЭК является одной из основных потенциальных угроз национальной безопасности государств, и необходимо устранить слабые места в защите данных объектов, учитывая глобальный характер энергетики и ее влияние на другие отрасли мировой экономики.

Совместное учение спецслужб стран СНГ "Арарат-Антитеррор - 2019" пройдет на территории семи государств в сентябре этого года. Оно будет посвящено обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. В учении примут участие органы безопасности и спецслужбы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Два его заключительных этапа состоятся в Армении.