В Кремле приветствуют освобождение Хан-Шейхуна сирийской армией

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. В Кремле приветствуют освобождение Хан-Шейхуна от боевиков. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, такие победы локальные и более значимые над такими [террористическими] группировками можно только приветствовать", - сказал он.

"С самого начала речь шла о том, что борьба с террористами, с террористическими группировками будет продолжаться во всех зонах", - напомнил представитель Кремля.

Также Песков вновь подтвердил, что в ближайшие дни может состояться телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.