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Кризис в Сирии

В Кремле приветствуют освобождение Хан-Шейхуна сирийской армией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что борьба с террористическими группировками заранее предполагалась во всех зонах

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. В Кремле приветствуют освобождение Хан-Шейхуна от боевиков. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Безусловно, такие победы локальные и более значимые над такими [террористическими] группировками можно только приветствовать", - сказал он.

"С самого начала речь шла о том, что борьба с террористами, с террористическими группировками будет продолжаться во всех зонах", - напомнил представитель Кремля.

Также Песков вновь подтвердил, что в ближайшие дни может состояться телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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