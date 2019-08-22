В Госсовет Крыма могут пройти пять партий

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Представительство политических партий в Государственном совете Республики Крым по итогам выборов может увеличиться с двух до пяти, сообщила ТАСС руководитель Крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), кандидат политических наук Наталья Киселева по результатам экспертного опроса.

"Опрошенные эксперты считают, что число партий по итогам выборов, которые состоятся 8 сентября, может увеличиться. Большинство экспертов считают, что проходной барьер преодолеют "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ. Шансы набрать более 5% голосов избирателей есть у "Справедливой России" и партии "Родина", - сообщила Киселева.

Она отметила, что, по данным опроса, большинство экспертов сходятся во мнении, что явка в Крыму снизится. Такого мнения по Крыму придерживаются 63% опрошенных.

Опрос проводил крымский филиал ФоРГО с 9 по 16 августа 2019 года. В опросе участвовало 30 экспертов, специалистов в области политологии, социологии и политической географии из Республики Крым и Севастополя.

Выборы в Государственный совет республики пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", пять - ЛДПР.