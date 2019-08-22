Ученые РАН в Петербурге будут обучать археологов из Сирии

"Мы договорились, что в ближайшем будущем - мы объявим об этом в ноябре - мы подпишем соглашение о сотрудничестве, мы будем принимать специалистов у себя, обучать их и одновременно продолжать завершение работы над геоинформационной системой Пальмиры. И также сирийские коллеги попросили нас, поскольку у них

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты Института истории материальной культуры Российской Академии наук (ИИМК РАН) Санкт - Петербурга обучат археологов из Сирии. Соглашение о сотрудничестве планируется подписать в ноябре. Об этом в четверг сообщил замдиректора ИИМК РАН Наталья Соловьева.

на сегодняшний день цифровая археология не в таком состоянии, как у нас, по возможности принимать для стажировки их специалистов в наших экспедициях, в нашем институте, для того, чтобы мы могли их поучить", - сказала Соловьева.

В сентябре 2016 года группа исследователей из Санкт-Петербурга под руководством замдиректора ИИМК РАН Натальи Соловьевой предприняла экспедицию в разрушенную боевиками в 2015 году Пальмиру, чтобы зафиксировать масштаб разрушений, провести фотосъемку и создать 3D-модель всего архитектурно-ландшафтного комплекса.

На сегодняшний день эта модель содержит самую полную и актуальную информацию о состоянии Пальмиры. Российские археологи планируют в этом году провести новую фотосъемку объектов всемирного наследия в Пальмире для того, чтобы дополнить 3D-модель, создание которой началось в 2016 году.

"3D-модель мы построили успешно, и на самом деле это действительно на сегодняшний день единственная уникальная модель всего памятника - 20 кв. километров памятника отснято, в 3D-модель воплощено. Мы сейчас завершаем работу над геоинформационной системой Пальмиры, совместно Институт истории материальной культуры, государственный Эрмитаж и к нам присоединился петербургский архитектор Максим Атаянц со своими работами", - сообщила замдиректора ИИМК РАН.

Как рассказала Соловьева, 3D-модель и геоинформационная система построены на отечественных программах, российские специалисты намерены поделиться с сирийскими коллегами наработками, чтобы те могли разрабатывать свои 3D-модели и в полной мере использовать возможности цифровой археологии.

Пальмира - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, Пальмира была основана библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году нашей эры.