"Единая Россия" поддержала 26 самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Представители московского отделения "Единой России" заявили об официальной поддержке 26 кандидатов, которые идут на выборы в Мосгордуму в качестве самовыдвиженцев.

Соответствующие слова поддержки и заявления о том, что эти кандидаты не скрывали своей принадлежности к партии на протяжении всей избирательной кампании, прозвучали в четверг на форуме московского отделения "Единой России" под названием "В ответе за Москву", который прошел в российской столице.

Как отметил в своем выступлении заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Виктор Селиверстов, подводя итоги предварительного голосования на расширенном заседании регионального политического совета, члены партии "определили самый сложный для городской организации путь - через сбор подписей и подтверждение лояльности населения к кандидатам от "Единой России".

"Никто из тех кандидатов, которые брендируются "Единой Россией", не скрывал того, что они идут под флагом нашей партии. Более того, я уполномочен заявить, что генсовет партии всем кандидатам, которых сегодня мы поддержим с вами на этом форуме, дал разрешение на полное использование аббревиатуры "Единой России" в предвыборной агитации", - сказал Селиверстов.

На форуме была выражена поддержка 26 кандидатам-самовыдвиженцам, среди которых Андрей Метельский, Вера Шевченко, Маргарита Русецкая, Мария Киселева, Инна Святенко, Людмила Стебенкова, Кирилл Щитов, Людмила Гусева, Сабина Цветкова, Ирина Назарова, Михаил Балыхин.

Манифест московских единороссов

На форуме также был заявлен предвыборный манифест московского отделения партии "В ответе за Москву", в котором отмечается, что партия как политический лидер и доминирующая сила города принимает на себя ответственность за все, что происходит в городе. "Сегодня мы - единственная сила, которая занимается реальными делами, а не политической демагогией. Открытость, постоянный диалог с обществом, глубокое проникновение общественно-социальных институтов в законотворческую и управленческую деятельность - вот та модель, которая безусловно востребована москвичами. И мы готовы ее реализовать и нести персонифицированную ответственность за последующие результаты", - говорится в документе.

"Взяв на себя ответственность за благополучие и безопасность москвичей, мы устанавливаем персональную ответственность каждого члена "Единой России" перед избирателем за реализацию наказов москвичей. Отныне и далее любые пожелания, критика, просьбы горожан к какой политической силе они не были бы обращены, члены "Единой России" обязаны воспринимать на свой счет и оперативно на них реагировать", - подчеркивается также в манифесте.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.