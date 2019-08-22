Генконсульство РФ рекомендовало россиянам избегать мест проведения протестов в Гонконге

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Гонконге рекомендовало российским гражданам избегать мест массового скопления людей во время акций протеста, участившихся в последнее время в этом специальном административном районе Китая. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении генконсульства РФ.

"В связи с участившимися протестными акциями в Гонконге генеральное консульство настоятельно рекомендует воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок по городу и в аэропорт", - говорится в сообщении.

Дополнительные рекомендации были опубликованы на официальной странице генконсульства РФ в Гонконге в Facebook. "Внимание! В связи с планируемыми протестными акциями рядом с терминалами аэропорта Гонконга 24 и 25 августа пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее, чем за три часа до вылета для регистрации на рейс и прохождения таможенных формальностей. Просим следить за информацией о статусе рейсов на сайте аэропорта", - указано в сообщении.