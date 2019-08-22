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Кризис на Украине
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МИД РФ не раскрывает информацию о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной

Все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе, отметила представитель ведомства Мария Захарова
Здание Министерства иностранных дел РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Министерства иностранных дел РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должен решаться соответствующими органами, МИД РФ информацию не раскрывает. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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"Информация есть, но поделиться я ей не могу. Все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе, что и будет сделано", - подчеркнула дипломат, отвечая на вопрос о том, состоится ли обмен.

Ранее в российских и украинских СМИ появились сообщения со ссылкой на информированные источники о возможности в ближайшие недели обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. Информацию о российско-украинских переговорах по этому вопросу 22 августа подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подвижках в этом процессе и комментируя информацию о подготовке такого обмена, сказал, что "определенные контакты на этот счет осуществляются".

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
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