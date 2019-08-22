Севастополь стал первым субъектом РФ, где на выборах почти 100% участков оснастят КОИБ

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Практически 100% избирательных участков Севастополя на выборах в законодательное собрание города, которые пройдут в сентябре, будут оснащены электронными устройствами для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это самый высокий показатель в России, сообщил ТАСС председатель севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

Ранее планировалось оснастить КОИБ половину из 180 участков - таким образом, КОИБ могли воспользоваться около 80% избирателей в Севастополе. Уже с этими показателями город был одним из наиболее оснащенных субъектов РФ.

"Практически на всех участках у нас будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней двух модификаций, которые друг от друга практически не отличаются: КОИБ-2010 и КОИБ-2017. Единственное, КОИБ не будут применятся на временном избирательном участке в городской больнице № 1, а также на кораблях Черноморского флота - там создаются два судовых избирательных участка. Оснащенность практически 100%, такого нигде в стране нет", - сказал Даниленко.

Он отметил, что если избирателям понадобится помощь для работы с комплексами, на каждом участке будут дежурить специалисты и волонтеры. "Но как показывает практика прошлых лет, избиратели-пенсионеры, люди преклонного возраста очень легко справляются с этой задачей. Более того, в прошлом году на местных выборах КОИБ оснастили участок в доме-интернате, где порядка 200 пожилых людей находятся постоянно, и они справились очень хорошо. Более того, благодарили за то, что им дали возможность проголосовать через КОИБ: для них это очень интересный процесс", - добавил Даниленко.

По его словам, КОИБ удобны и для избирателей, и для работников избиркомов. Так как обработка данных производится аппаратом сразу, сотрудникам комиссии не приходится производить подсчет вручную (что может затянуться на несколько часов до глубокой ночи или следующего утра), полностью исключается человеческий фактор, а результаты не вызывают подозрений в ошибках или фальсификации.

Выборы депутатов законодательного собрания Севастополя второго созыва пройдут 8 сентября. Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.