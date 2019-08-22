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Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Сирии восстановление инфраструктуры республики

В российском дипведомстве отметили, что встреча состоялась по просьбе сирийского дипломата

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад обсудили сотрудничество двух стран в вопросе восстановления инфраструктуры арабской республики. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы была рассмотрена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее. Были также обсуждены актуальные вопросы российско-сирийского многопланового сотрудничества с упором на задачи восстановления социально-экономической инфраструктуры САР", - отметили в МИД.

Встреча состоялась по просьбе сирийского дипломата.

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