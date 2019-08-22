Кремль подтвердил подготовку саммита Россия-Иран-Турция в Анкаре

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. В Кремле подтвердили, что проведение в Анкаре саммита России, Ирана и Турции по ситуации в Сирии готовится, его дата будет объявлена позже. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос, может ли встреча президентов трех стран состояться 16 сентября.

"Такой саммит готовится, - отметил он. - Точные даты будут объявлены своевременно".

Как сообщило в среду Anadolu со ссылкой на официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калына, встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будет обсуждаться ситуация в Сирии, пройдет 16 сентября в Анкаре. До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил о планах провести трехсторонний саммит 11 сентября.

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в свою очередь отмечал, что на предстоящем саммите будут обсуждаться все аспекты урегулирования в Сирии, среди которых гуманитарные и политические вопросы, а также ситуация на земле.

Первый саммит РФ, Ирана и Турции по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018), Тегеране (в сентябре 2018) и Сочи (в феврале 2019 года).