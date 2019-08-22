Свидетельства о регистрации символов органов госвласти вручены в Москве 30 муниципалитетам

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский в четверг на заседании Геральдического совета города Москвы вручил свидетельства о регистрации герба и флага представителям столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, а также 30 муниципальных образований, в числе которых округа Сокол, Обручевский, Коньково и Метрогородок.

"Сегодня День Государственного флага России, и сегодняшний день мы считаем особым. Наше мероприятие приурочено к 25-летию праздника Дня Государственного флага, и сегодня мы торжественно вручаем свидетельство о регистрации в Государственном геральдическом регистре и в Геральдическом регистре Москвы свидетельств об официальных символах наших муниципальных образований, свидетельство о гербе и свидетельство о флаге", - сообщил журналистам член Геральдического совета при президенте России, герольдмейстер города Москвы Олег Кузнецов. Он добавил, что совет следит за тем, чтобы все официальные символы были правильными и не имели двоякого толкования.

"В этом году мы празднуем два важных юбилея - это 350 лет нашему российскому триколору и 250 лет ордену Святого Георгия. Очень важно, чтобы традиции, которые заключены в символике, не прерывались, и люди, которые сегодня получают эти знаки, чувствовали свою сопричастность к тем героям, кто веками ковал славу нашего Отечества. Это одна из главных задач нашего Геральдического совета", - отметил Кибовский.

Глава округа Северное Чертаново Борис Абрамов-Бубненков сообщил ТАСС, что свидетельство важно для местных жителей, в первую очередь, как "моральное поощрениe". Муниципалитет разместит информацию о подтверждении регистрации на своем сайте, люди увидят это и "будут годиться своим районом".

"Мы сами давно разрабатывали свой герб, консультировались со специалистами, готовили историческую справку, но пользоваться своей символикой мы можем только сейчас, пройдя через геральдический совет", - сообщила ТАСС глава округа Нагорное Наталия Медведева.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры, работа по регистрации символов органов госвласти проводится с 2017 года. Цель государственной регистрации символов - обеспечить им государственное признание, юридическую защиту, закрепить право на символы за владеющими ими органами власти и местного самоуправления.