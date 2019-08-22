Захарова: обсуждение вопроса возвращения к формату G8 не должно превращаться в шоу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Страны "Большой семерки" сначала должны были выработать единую позицию по вопросу формата G8, а не руководствоваться законами шоу-бизнеса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" .

"Если говорить о форме, то это, конечно, не серьезная форма - так дела не делаются. Если они вырабатывают консолидированную позицию раз в год по целому ряду вопросов: от международного терроризма до ситуации на Украине, то уж по такому логистическому, протокольному вопросу, как взаимодействие с Россией в формате своего форума, они должны были сначала договориться между собой. Так обычно делалось раньше, - отметила она. - Но, к сожалению, раньше мы имели дело с большими профессионалами - сегодня мир так или иначе переходит в руки людей, связанных или исповедующих законы шоу-бизнеса".

"Очень хочется, чтобы эта ситуация оставалась все-таки в правовых рамках - в рамках дипломатии", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова заявила, что российская сторона готова рассмотреть предложения G7 по вопросу восстановления "Большой восьмерки", если они поступят.

"Если речь идет о форме, то в данном случае очень важно услышать и понять, что хочет сам формат, сама "семерка", о чем могут договориться, о чем договорятся или не договорятся ее члены. После этого соответствующие предложения должны быть сделаны российской стороне", - отметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме о том, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. По данным источника телекомпании CNN в администрации американского лидера, Трамп и Макрон провели во вторник вечером телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении, что участие РФ в саммите G7 в 2020 году имело бы смысл. Телекомпания отмечает, что Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите Группы семи, который пройдет в городе Биаррице на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

G7 - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".